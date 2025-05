Si parla di guerra con lo storico Rossi

L’associazione Calamo di Argenta ha organizzato, per venerdì dalle 20.30 nel Centro culturale Mercato in piazza Marconi, un evento dal carattere storico culturale dal nome "La guerra infinita: le vicende che hanno caratterizzato le nostre zone al termine della Seconda Guerra Mondiale". Protagonista della serata sarà lo storico ferrarese Andrea Rossi. "Il dopoguerra nell’Argentano - commenta Andrea Rossi - si rivelò particolarmente tragico perché, oltre alle centinaia di vittime dovute al passaggio del fronte nell’aprile 1945 e ai catastrofici bombardamenti aerei che ridussero in macerie la città, si susseguirono una serie interminabile di omicidi a sfondo politico, che proseguirono fino al 1946, e talvolta oltre. Queste vicende, nonostante siano passati ottanta anni, non hanno alcun tipo di spazio nella storia ufficiale.