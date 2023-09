Si parla di Ossessione e neorealismo

Oggi alle 16.30 al Cinevillage del Ferrara Film Festival, allestito in Piazza Trento e Trieste, avrà luogo la presentazione degli atti del convegno ’Ossessione e il Neorealismo’ che, per iniziativa del Centro Documentazione Studi e Ricerche Cinema Ferrarese, diretto dal critico e storico del cinema Paolo Micalizzi e promosso dal Circolo Negozianti e da Cds Cultura OdV, si è svolto a Palazzo Roverella. Il convegno era volto a ricordare gli ottant’anni della uscita a livello nazionale di questo film di Luchino Visconti, dopo che nel 2022 presso la Corte interna dello stesso Palazzo, il film era stato proiettato per ricordarne gli ottant’anni della realizzazione a Ferrara e lungo gli argini del Po, con il titolo provvisorio di ’Palude’. Le riprese avvennero dal 13 giugno al 10 novembre del 1942 e ne furono set principali Piazzetta della Repubblica con lo sfondo del Castello Estense, via Saraceno e la Stazione ferroviaria, ma anche gli argini del Po nel territorio di Codigoro. Lo riferisce Micalizzi, che adesso cura gli atti di quel convegno, nella sua relazione in cui ne ricorda la realizzazione anche attraverso le testimonianze di alcuni ferraresi che avevano assistito alle riprese e ne ricorda poi l’accoglienza all’uscita del film nella nostra città, 18 maggio 1943, che non fu positiva. Ma il film fu difeso sulle pagine del ’Corriere padano’ dal critico Guido Aristarco, che scrisse che era un film che sarebbe entrato nella storia del cinema, così come in effetti è stato. Al convegno, sull’accoglienza della critica, sulla sua fortuna e sfortuna , si è soffermato il professor Alberto Boschi, mentre lo storico Adriano Aprà ha relazionato sul rapporto fra ’Ossessione’ e il neorealismo.