Si parte a maggio con la sagra, un’estate di eventi

Nella sala consiliare di Masi Torello, l’altra sera, il Comune ha organizzato una riunione nella quale le associazioni hanno illustrato le proposte per l’estate. Il sindaco Samuele Neri ha presentato le organizzazioni che operano sul territorio. La coop Polo per l’Infanzia Zanardi che gestisce asilo e la parrocchia, con il parroco, don Jean, hanno avuto spiegato le proposte per i grest ed i campi estivi. In questo ambito si inserisce Heureka, che collobora per i campi scuola che si svolgeranno anche in agosto. Pro Loco ha illustrato le attività a partire dalla sagra di Masi Torello, che inizierà il 30 maggio e proseguirà sino al 2 giugno, proponendo dimostrazioni di Karate, musica, il 26° raduno di auto storiche (in collaborazione con Officina Ferrarese), la passeggiata notturna, lo stand gastronomico. La sagra di Masi San Giacomo è in programma a fine luglio. Sempre in occasione della sagra di Masi Torello, Ruota Libera (circolo di appassionati cicloturisti) ha anticipato che il 2 giugno, alle 16, ci sarà la ’Sbiciclada di Masi’; Masi Torello Voghiera, che gestisce la squadra di calcio in promozione, nella mattina del 31 maggio, organizzerà un torneo di calcio giovanile. Avis ha comunicato la presenza durante la sagra, del proprio stand, ed ha preannunciato due serate, il 22 maggio, alle 21, nella sala consiliare di Masi Torello, dal titolo: "Farmaci e buon uso" ed il 26 giugno, nella sede della Pro loco, a Masi San Giacomo: "Quanto zucchero?! Il diabete una malattia da ri - conoscere". Il vice sindaco Caterina Gentili ha ricordato come proseguano anche a maggio e giugno le attività della biblioteca: gruppo di lettura per adulti e dal 26 maggio, anche per i ragazzi. Il 23 maggio, alle 18, l’incontro con l’autore Alessandro Carlini, che illustrerà un proprio libro. Il sindaco ha annunciato la festa che si terrà nella scuola per l’Infanzia Zanardi, venerdì 6 giugno, in collaborazione con Coldiretti Ferrara, ed alla quale parteciperanno anche primaria e secondaria, dell’istituto Alberto Manzi.

f. v.