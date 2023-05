Si parte con la Sonata A Palazzo Diamanti sulle corde del violino

Con il duo formato da due musicisti di primissimo ordine, la violinista Alexandra Conunova e il pianista Denis Kozhukhin, prosegue oggi, alle 19, la rassegna ‘Ferrara Musica alla Pinacoteca Nazionale’, ciclo di quattro concerti cameristici organizzato per la prima volta nel Salone d’onore della sede di Palazzo dei Diamanti. La rassegna – curata da Nicola Bruzzo, violinista e assistente alla direzione artistica di Ferrara Musica – è organizzata con le Gallerie Estensi dirette da Martina Bagnoli. Conunova, più volte ospite della stagione di Ferrara Musica, è tra i più importanti violinisti del panorama musicale internazionale. Salita alla ribalta con la vittoria del celebre Concorso “Joachim”, è acclamata dalle platee internazionali per la sua tecnica straordinaria, unita a una musicalità fluente e a una continua ricerca sonora. Kozhukhin è un pianista di fama mondiale, vincitore nel 2012 del Concorso “Queen Elisabeth” di Bruxelles, impegnato in una carriera che lo ha già visto protagonista con i più importanti direttori e le migliori orchestre. I due musicisti proporranno un impaginato molto originale, che un ponte fra Europa dell’est e dell’ovest, comprendendo la Sonata n. 2 di Enescu, le Danze popolari rumene di Bartók e la Sonata op. 108 di Brahms. In apertura si ascolterà la Sonata in fa minore n. 2 op. 6 di George Enescu, compositore rumeno di nascita, violinista di doti tecniche leggendarie, formatosi musicalmente a Vienna, trasferitosi giovanissimo a Parigi. Completata nel 1899, subito dopo aver concluso gli studi al Conservatorio di Parigi, la Sonata è dedicata al virtuoso di violino Jacques Thibaud che la eseguì il 22 febbraio 1900 assieme allo stesso compositore. Si distingue per l’unitarietà tematica fornita dal suggestivo motivo d’apertura che viene sviluppato in modalità e ritmi diversi fino alla conclusione. L’ingresso ai concerti acquistando il biglietto della Pinacoteca (intero 8 euro, ridotto da 2 a 5 euro, giovani fino a 18 anni gratuito).