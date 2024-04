Si parte con Peter Pan, doppia avventura nella Sala Estense Due spettacoli teatrali, 'Le avventure di Peter Pan' e 'In fondo al mar', organizzati da Feshion Eventi per raccogliere fondi per la Fondazione Ado. In programma oggi e sabato alle 17 presso la sala Estense. Costo biglietti: 12 euro per adulti, 10 euro per bambini dai 2 anni in su.