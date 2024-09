Si parte dai primi del Novecento. Viaggio nell’universo di Ballester

La mostra ’Anselmo Ballester. Nascita di un archivio’, curata da Luca Siano e prodotta da Ferrara La Città del Cinema, è stata inaugurata ieri nella Sala Laguna a Venezia nell’ambito delle Giornate degli Autori e della Mostra d’arte cinematografica di Venezia. Fino al 6 settembre un viaggio nell’universo di Ballester, dai primi del ‘900 fino agli anni Cinquanta.

"Una giornata molto importante per Ferrara La Città del Cinema perché – spiega Stefano Muroni, presidente della filiera – con questo evento abbiamo inaugurato il nostro percorso dedicato alla valorizzazione dell’archivio Ballester. Abbiamo siglato un accordo quinquennale con gli eredi e ci impegneremo al massimo per dare luce all’artista sia in Italia sia all’estero". Ballester lavorò a numerosi film divenuti poi pietre miliari del cinema, in parete ci sono materiali legati a “Ombre rosse” di John Ford, “Il grande caldo” di Fritz Lang e “Signora per un giorno” di Frank Capra. Tra le particolarità un disegno a carboncino del 1910 realizzato da Ballester all’età di 13 anni e ad oggi inedito. Successo evidenziato anche da Luca Siano: "Grande partecipazione sia da parte degli addetti ai lavori sia del pubblico più giovane. La conferenza di apertura è stata molto seguita, ho cercato di accompagnare gli spettatori nel mondo di Ballester attraverso le opere esposte che sono una piccola parte dei tesori custoditi nell’archivio". "Tornare per il terzo anno a Venezia, e ogni volta con un progetto diverso, è motivo di grande soddisfazione. Ferrara La Città del Cinema – aggiunge Muroni – sta portando avanti un importante lavoro di valorizzazione e divulgazione del patrimonio cinematografico italiano. Questa è la seconda mostra temporanea curata da Luca Siano che abbiamo portato a Venezia, a Ferrara ne abbiamo realizzate due permanenti. È bello pensare che proprio a Ferrara potrebbe nascere il museo nazionale del manifesto cinematografico".