Si porta a casa 100mila euro con un gratta e vinci. "Corro in banca"

La dea bendata, ieri pomeriggio, si è fermata al bar Sole dove una fortunata giocatrice, Caterina, 53 anni, originaria della Polonia e residente in Italia da 17 anni, ha vinto 100mila euro con un gratta e vinci della serie ’50x’. Per un attimo non voleva credere ai suoi occhi, la donna, che ha chiesto più volte a Marcello Ramari, marito della titolare Daniela Zanetti, di controllare il suo biglietto. Con appena 190 euro Caterina si è portata a casa una bella vincita. Alla domanda cosa farà per prima cosa con i soldi, non ha avuto dubbi: "Salderò i miei debiti e poi mi godrò i soldi restanti con la mia famiglia". La donna si alza ogni mattina prestissimo per aiutare il compagno fruttivendolo: "È un lavoro duro ma finora ci ha permesso di vivere in modo dignitoso – continua Caterina –. Se userò i soldi per una vacanza? Le mie ferie sono qui in Italia con la mia famiglia, non desidero di andare in nessun altro posto. Quando ho grattato e visto la vincita, non ci volevo credere. Pensavo ci fosse un errore. Mi sono chiesta: è toccato proprio a me? Poi, quando ho capito di aver vinto, la felicità è stata immensa". Nei prossimi giorni Caterina vuole portare un regalo a Marcello: "È lui che mi ha dato il gratta e vinci fortunato. Ma adesso corro in banca perché voglio incassare i 100mila euro". Il marito della titolare del bar Sole, Marcello Ramari, è soddisfatto: "Davvero un anno da incorniciare: in marzo abbiamo registrato una vincita da 10mila euro sempre di un nostro cliente che ha grattato un biglietto della serie ’maxi’ da 20 euro. Poi oggi (ieri per chi legge) Caterina si è portata a casa 100mila euro. Sono felice per lei che ne aveva bisogno. quando è qui in zona passa da noi e ormai è di casa. Mi vuole ringraziare? È davvero gentile, ma siamo noi a essere felici per lei. Quando mi ha portato il biglietto, ha voluto controllarlo più volte. Non voleva davvero crederci che la fortuna avesse scelto proprio lei".

Matteo Radogna