Si presenta il fumetto ’Liziard’

Una serata speciale all’insegna della creatività e del buon cibo: oggi dalle 19, presso il ristorante Quelli del Napo a Copparo, si terrà la presentazione ufficiale del fumetto “Liziard”, nato dalla mente dello chef Davide Diolaiti e realizzato graficamente da Giovanni Cavicchi. “Liziard” racconta la storia di uno chef molto particolare: un agente segreto che, tra un piatto gourmet e l’altro, si ritrova coinvolto in missioni per salvare il mondo. Un’idea originale nata durante il lockdown e ispirata da eventi globali come la guerra in Ucraina, che si sviluppa intorno a una domanda tanto semplice quanto brillante: chi, se non uno chef personale, potrebbe avvicinarsi così tanto a un capo di stato da avere la possibilità di cambiare le sorti del mondo?

La serata inizierà con un aperitivo dalle 19, seguito da una cena con menù dedicato al fumetto a partire dalle 20.30. Un evento pensato per coinvolgere tutti i sensi, dove le tavole disegnate si fonderanno con quelle imbandite. Per info e prenotazioni: 392-3196859.