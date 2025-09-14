Si rafforza la polizia locale. Con i fondi della Regione un drone per i controlli

Si potenziano ancora di più le dotazioni della polizia locale. Il corpo Terre Estensi è infatti tra i vincitori del bando indetto dalla Regione Emilia-Romagna per la concessione di contributi per i corpi e i servizi di polizia locale con il fine di realizzare progetti sperimentali di innovazione o di progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento delle attività di polizia locale.

Il progetto ferrarese ha ottenuto un contributo di 54mila euro. Il piano proposto alla Regione e che si è aggiudicato la vittoria puntava a implementare e innovare l’attività di polizia stradale, settore che rappresenta una delle principali competenze del corpo ferrarese. "Questo finanziamento rappresenta un passo importante verso un’ulteriore modernizzazione dei servizi a disposizione del corpo – spiega l’assessore alla Sicurezza Cristina Coletti –. Il processo di innovazione tecnologica al servizio della sicurezza dei cittadini prosegue ormai da anni: dal 2019, oltre tre milioni sono stati investiti per la riorganizzazione e l’ammodernamento della nostra polizia locale in diversi ambiti di competenza, da corsi di formazione a nuovi mezzi, da l’acquisto di armi a nuovi strumenti che ci permettono di rilevare gli illeciti in maniera più precisa ed efficace: questo progetto ci fa fare un ulteriore passo avanti, permettendoci di essere sempre più all’avanguardia nel panorama regionale".

Il cuore innovativo del progetto è rappresentato dall’introduzione di un drone professionale (Apr - aeromobile a pilotaggio remoto) che sarà utilizzato per il monitoraggio di aree non coperte da videosorveglianza, il supporto ai rilievi di incidenti stradali, il coordinamento di operazioni di protezione civile e il controllo del traffico durante grandi eventi. Parallelamente, il progetto prevede la digitalizzazione completa dei rilievi stradali attraverso sistemi di rilevamento planimetrico digitale che integrano tecnologie laser e Gps, garantendo maggiore precisione e rapidità nelle operazioni. Il finanziamento permetterà anche l’acquisto di strumentazioni all’avanguardia per i controlli su strada: nuovo etilometro per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza, kit per pre-test di sostanze stupefacenti, sistema per il controllo dei cronotachigrafi digitali nell’autotrasporto e kit per la verifica di documenti falsificati.

Il progetto include inoltre percorsi formativi dedicati con corsi di abilitazione al pilotaggio di droni per gli operatori selezionati e corsi di tecniche operative di polizia stradale alla scuola interregionale di polizia locale di Modena.

Al termine del progetto, il corpo di polizia Locale Terre Estensi si impegna a condividere l’esperienza acquisita con altri comandi della regione, garantendo la trasferibilità delle competenze e delle metodologie sviluppate. Con questo nuovo passaggio, si rafforzano dunque le competenze e le attrezzature tecniche degli uomini del comando di via Tassoni. Un tassello importante in un mosaico che sta rendendo via via più moderno e funzionale il corpo di polizia locale, sempre più spesso impegnato su vario fronti, dalla sicurezza stradale alla lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti.