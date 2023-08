"Si respira un’aria di fratellanza"

Angelica Biagini è una giovane studentessa della parrocchia di Mizzana. Per lei è la prima volta alla Giornata mondiale della gioventù.

Che aria si respira a Lisbona?

"Per ora mi sembra tutto molto bello. Si respira un’aria positiva, di fratellanza, di condivisione, di amicizia e soprattutto d’incontro. Girando per le strade della capitale portoghese ci si immerge in mille esperienze. Abbiamo conosciuto ragazzi da un po’ tutte le parti del mondo. Dal Giappone, dall’Argentina, dal Brasile. Insomma, davvero molto bello".

Che messaggio arriva ai ragazzi giovani?

"Beh sicuramente trovarci qui, tutti assieme, nel nome della gioventù e della fede è senz’altro un modo positivo e sano per legare e fraternizzare. Direi che questa è un’esperienza consigliatissima per tutti i ragazzi. Suggerirei ai miei coetanei di farla".

Dall’incontro con il Pontefice, che tipo di emozioni si aspetta?

"Sicuramente mi aspetto da papa Francesco tantissimi spunti di riflessione sul significato, odierno, dell’essere Chiesa. Ma non solo Chiesa intesa in una prospettiva circoscritta alla nostra realtà. Bensì qual è oggi il senso di appartenere a una chiesa universale. Questa è la mia più grande aspettativa".

