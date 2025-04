Si ribalta con l’auto, anziano all’ospedale

Auto si ribalta e colpisce tre auto in sosta, ferito non gravemente il conducente di 89 anni. Si tratta di quanto successo nelle prime ore della mattinata di ieri poco prima delle 7 in via Padova, in prossimità di ‘Ovvio’. Una dinamica dell’incidente, al vaglio degli agenti della Polizia Locale Terre Estensi, che ha visto coinvolta una Volkswagen Tiguan nera proveniente da Ferrara. Questa dopo la curva, in prossimità dell’ex pasticceria ‘Vogue’, si è ribaltata più volte andando a sbattere contro altre tre auto in sosta sulla via Padova. Sono partiti subito le richieste di soccorso. Il traccio è andato in tilt.