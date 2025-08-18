Si ribalta con l’auto: paura per mamma e figlioletta

Rientro dalle vacanze da incubo per una famiglia di Gallo, composta da marito, moglie e la figlioletta di tre mesi. Ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, a Santa Maria Codifiume, sono rimasti coinvolti in un terribile incidente e se la sono vista davvero brutta.

L’uomo, la donna e la piccola percorrevano la via Imperiale, in direzione Ferrara. Tornavano da Cattolica, dopo aver trascorso un periodo di ferie. La moglie, alla guida di una Mini Countryman, con i bagagli e la figlioletta a bordo, faceva da ‘apripista’; il marito invece, al volante di una Golf, li seguiva da breve distanza. Mancavano ormai pochi chilometri a casa, quando si è verificato lo schianto. A causa di un colpo di sonno, come spiegato dal coniuge che viaggiava sulla Golf, la consorte ha perso il controllo della vettura. La macchina, sbandando, ha invaso la corsia di marcia opposta finendo la sua corsa ruote all’aria, nel fossato a lato della carreggiata. Fortunatamente il fossato non conteneva acqua e dal senso contrario non stava sopraggiungendo nessun altro veicolo. Mamma e bimba se la sono cavata con contusioni non gravi, ma con tantissima paura. Quanto basta comunque per allertare l’elisoccorso che, giunto sul posto dopo il decollo da Bologna, ha caricato a bordo la donna e la bimba per trasportarle in volo all’ospedale Sant’Anna di Cona per accertamenti clinici più approfonditi. Illeso invece il papà e marito, che ha assistito alla scena da dietro. Sul posto per i rilievi del caso la polizia locale i vigili del fuoco del distaccamento di Portomaggiore. Il traffico ha subito qualche rallentamento nel tempo necessario ai soccorsi.

Nando Magnani