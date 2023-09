Si ribalta il trattore, muore schiacciato

Tragico incidente mortale a Copparo, un uomo di 59 si ribalta con il trattore e muore. Ennesimo lutto nelle campagne del copparese, dove ha perso la vita un uomo, Marco Magnanini, 59 anni, mentre lavorava nei campi. Ieri attorno alle 14, una segnalazione alle forze dell’ordine: in via Alta, quella che collega il paese di Copparo a quello di Jolanda di Savoia, in prossimità dell’incrocio con via San Giovanni, vi sarebbe stato un trattore di grosse dimensioni ribaltato sul fianco destro vicino ad un fosso, cosa ancor peggiore sotto l’imponenza del veicolo vi sarebbe stato un uomo rimasto intrappolato dal peso del veicolo stesso. Immediatamente i carabinieri giungono sul posto e purtroppo viene verificata come veritiera la triste segnalazione.

Da lì la chiamata al 118 e ai Vigili del Fuco, il tutto mentre passanti e forze dell’ordine nulla hanno potuto fare per estrarre l’uomo, se non aspettare l’arrivo dei sanitari, nella remota speranza che fosse ancora vivo. Più passavano i secondi più la speranza si affievoliva. Poi l’arrivo dell’ambulanza e dell’auto medica che purtroppo una volta giunti, cercando di raggiungere il corpo per quanto possibile, hanno proferito la brutta notizia che ormai si leggeva negli occhi dei presenti: il decesso di Magnanini. Successivamente sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco di Ferrara che , hanno attaccato dei ganci al trattore sollevandolo e liberando il corpo dell’uomo. I pompieri hanno così permesso al personale sanitario di spostare la salma inerme della povera vittima.

Le autorità presenti sul posto hanno proceduto alla rimozione del veicolo. Probabilmente la giornata piovosa ha contribuito a rendere il terreno più instabile ed in prossimità di un dislivello, creato da un blocco di terra. Potrebbe essere stata questa la causa dell’incidente. Probabilmente la vittima ha perso il controllo del trattore cadendo da sopra di esso, che a sua volta si sarebbe inclinato ribaltandosi e schiacciando il povero agricoltore. Una tragica disgrazia, che ha colpito tutta la comunità, la quale si stringe attorno alla famiglia, nel compiangere Marco, ennesima vittima sul lavoro, che verrà ricordata certamente con un sorriso sincero. Un uomo mite e stimato da tutti in paese. Un esempio per tanti giovani. Nei prossimi giorni vi saranno maggiori dettagli riguardo alla data del funerale, nel frattempo il paese lo piangerà in rispettoso silenzio.

Jasmine Belabess