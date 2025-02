"Si ricordi il sindaco e partigiano Carlo Bolognesi"

Caro Carlino,

visto che in questi giorni si riparla delle vicende che caratterizzarono il territorio argentano, vorrei che si ricordasse la figura del primo sindaco di Argenta dopo la Liberazione : il partigiano Carlo Bolognesi (1908- 1982), detto Lino, per lungo tempo dimenticato. Iscritto al Partito Comunista, se ne distaccò, condannando pubblicamente il silenzio di Palmiro Togliatti sui crimini dello stalinismo. Aderì in seguito al Partito Socialista Democratico di Giuseppe Saragat, scelta per la quale sacrificò la grande popolarità di cui godeva. Ma era convinto, con Saragat, che quella fosse “non una scelta di civiltà, ma la scelta della civiltà”. Per il PCI Saragat era a capo dei “socialtraditori” che avevano deciso di governare con la DC. Di qui la “damnatio memoriae” che lo ha colpito per un trentennio. A motivo dell’aperto dissenso con il PCI, la sua memoria pubblica è stata infatti relegata nell’ombra per molti anni e soltanto nel 2002 il Comune di Argenta gli ha dedicato una via. Ricordiamo dunque Carlo Bolognesi : un uomo che avrebbe potuto ottenere il facile consenso delle masse egemonizzate dal PCI e che invece, in un territorio dominato dai comunisti, seppe compiere una difficile scelta obbedendo soltanto alla propria coscienza. Grazie per la pubblicazione della lettera,

Daniele Vecchi