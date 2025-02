Si ride a teatro con la commedia del gruppo ’Gad’

Appuntamento questa sera alle 21 al teatro Arena di Codigoro con l’ultima commedia brillante in due atti, proposta dal "Gad Amici del Teatro" dal titolo "Lei, lui e gli altri due". La scena vede Teresa, una donna piacente vicino ai quaranta, che vuole un figlio a tutti i costi, dopo dieci anni di matrimonio e tentativi con il marito Giovanni, un maresciallo dei carabinieri, geloso e possessivo. Teresa si rende conto che non potrà mai realizzare il suo sogno di diventare madre, un pensiero che la fa star male, cade in depressione e per uscire dal tunnel decide, pur di avere un figlio, di tradire il marito. Per realizzare il proprio desiderio si trova così un amante, ovvero Antonio, ed una volta in attesa del tanto agognato figlio, cerca di convincere lo stesso Antonio ad eliminare il marito.

L’azione, suddivisa in due atti, si svolge in un soggiorno di una villetta in campagna circondata da molti alberi.

Gli attori sono Roberta Mantovani (Teresa), Davide Beccari (Antonio) Nazzareno Bertelli Motta (Giovanni), Simona Modonesi (Ilaria) e Dante Lanzoni (Pezza), regia di Ruggero Pimpinati con l’aiuto di Paola Bedeschi.

Un testo riadattato dallo stesso Pimpinati, da una commedia di Oreste De Santis. Il costo dei pochi biglietti rimasti è di 7 euro e sono acquistabili alla fioreria Afrodite in via Pomposa o alla tabaccheria Scalambra in viale Resistenza.

Il Gad ha realizzato tra questo e lo scorso anno una brillante rassegna dialettale con le compagnie del territorio e con questa commedia prosegue la propria tradizione nel divulgare cultura e divertimento, iniziata oltre cent’anni fa.

c. c.