Si ride con la Finocchiaro. Spettacolo mercoledì al Teatro dei Fluttuanti

Angela Finocchiaro (nella foto) torna ad Argenta con un nuovo, divertente e imperdibile spettacolo: "Il calamaro gigante". L’attrice milanese è una beniamina degli argentani, che ogni volta accorrono al Teatro dei Fluttuanti. L’appuntamento è alle 21 di mercoledì 5 febbraio, una pièce scritta da Fabio Genovesi, con regia di Carlo Sciaccaluga. La vita di Angela è assurda e incomprensibile, come quella di ognuno di noi. Da ragazza, sogni e passioni le facevano battere il cuore, ma i binari rigidi della società e della famiglia l’hanno portata a una situazione che è come un boccone amaro incastrato in gola, e non va né su né giù.

Un movimentato viaggio fuori dal mondo e dallo spazio, per vivere avventure di donne e uomini con il coraggio di abbracciare il mare. Un racconto attraverso secoli e continenti tra immagini, scenografie, musica e danza. Oggi più che mai: tornava a Milano per la cena dell’ufficio, ma il rientro dei vacanzieri dal mare la blocca in coda verso Roncobilaccio. Angela maledice tutta quella gente, maledice pure il mare da cui tornano. E ha ancora la bocca aperta, quando un’onda impossibile la porta via, travolgendo e stravolgendo la sua vita. Così inizia il loro viaggio.