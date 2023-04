Si rifiutano di mostrare il permesso di soggiorno Scattano due denunce

Nel corso dei controlli straordinari dei carabinieri in alcune zone della provincia, venerdì scorso, finalizzati al contrasto della

diffusione degli stupefacenti e delle violazioni al codice della strada, nonché degli illeciti in materia ambientale, di igiene degli alimenti e di sicurezza dei luoghi di lavoro, sono stati eseguiti controlli a carico di tre esercizi commerciali nel Mezzano, oltre quaranta persone e trenta veicoli. Proprio nel corso di questi accertamenti, i militari dell’Arma, dopo il controllo dei documenti, hanno denunciato all’autorità giudiziaria un cittadino cinese ed uno pakistano che, senza motivo, alla richiesta fatta nei loro confronti dai militari dell’Arma non hanno esibito il permesso di soggiorno. Atteggiamento che di per sé è necessario per far scattare la denuncia, al di là del fatto che il permesso esista o meno. Nei guai sono finiti anche un uomo e una donna italiani che guidavano con un tasso di alcol nel sangue superiore al limite consentito, ai quali è stata anche ritirata la patente. I militari hanno anche segnalato alla Prefettura di Ferrara due assuntori di sostanze stupefacenti,

sequestrando loro alcune dosi di stupefacenti di tipo marijuana e cocaina.