Si riunise il ’tavolino’ con i civici. Prende piede l’ipotesi Zonari

L’ipotesi che circola è quella di costruire una coalizione attorno alla figura di Anna Zonari, candidata sindaca per ora in quota ‘La Comune’, il gruppo civico a cui lei stessa ha dato vita. Ieri sera, nella sede di Sinistra Italiana di via Mortara, la riunione del ‘tavolino’ (ossia i partiti che originariamente sostenevano la candidatura di Laura Calafà), è servita per saggiare gli umori e sondare un’eventuale disponibilità a sostenere la candidatura di Fabio Anselmo. In realtà non c’è stata una posizione univoca. Diciamo che, tra i civici, ci sono sensibilità molto differenti. I socialisti di Davide Stabellini e i radicali di +Europa guidati da Mario Zamorani sono orientati – anche per un fatto di coerenza – a sostenere la candidatura di Zonari. D’altra parte loro furono i principali sostenitori della necessità di lanciare – in termini di genere – una candidatura in discontinuità col passato. Italia Viva non ha espresso, ieri sera, una posizione chiara sull’ipotesi di una candidatura alternativa a quella dell’avvocato Anselmo se non ribadire – appunto – che l’avvocato non intercetta la loro sensibilità. Azione per fare il grande passo ha ancora necessità di prendere del tempo e riflettere. Il numero uno provinciale, Danny Farinelli, ha organizzato il direttivo del partito il 23 gennaio. "La nostra linea – dice contattato dal Carlino – deve essere condivisa con gli organi del partito. Per cui, è necessario un confronto approfondito per stabilire qual è la candidatura che più rappresenta le nostre istanze". Ma la parte più interessante arriva tra i civici: Ferrara Bene Comune e Azione Civica. Anche in questi due schieramenti permangono delle perplessità e le sensibilità sono piuttosto variegate anche all’interno dei gruppi stessi. Per cui, in fondo, è difficile trovare una sintesi. Benché, da quanto trapela, il gruppo guidato da Dario Maresca (che tuttavia non è riuscito a prendere parte alla riunione) sarebbe più orientato a sostenere Anselmo. Mentre il parere del gruppo di Fusari è più difficilmente interpretabile. Tra le righe, ha assicurato la capogruppo (anch’essa assente alla riunione), a breve verrà sciolta anche questa riserva. Nel frattempo, si fa largo l’idea di sostenere la Zonari. Quindi, potrebbe diventare il tavolino della Comune. Anche per loro, tuttavia, il fattore tempo sarà fondamentale. A maggior ragione a fronte di una campagna elettorale che sarà fortemente polarizzata.

f. d. b.