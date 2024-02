"Si rivolge a un visitatore attento che osserva la città dall’esterno"

Tra le finalità della nostra associazione, accanto alla divulgazione della conoscenza dei musei e dei monumenti, vi è anche il sostegno a pubblicazioni che allarghino il campo della memoria storico artistica ferrarese. È questo il caso della guida storico artistica di Ferrara delle autrici Paola Marescalchi e Rita Castaldi pubblicata presso la casa editrice Diogene Multimedia nell’anno 2023, sponsorizzata dalla nostra associazione proprio l’anno scorso, nella ricorrenza dei quarant’anni di vita degli Amici dei musei. Il genere letterario delle “guide” ha avuto grande divulgazione nella nostra città soprattutto dall’Unità d’Italia ai giorni nostri. Risulta molto diversificato poiché la rappresentazione della memoria storica viene colta nella sua evoluzione temporale e in relazione al quadro politico del momento, alla volontà dell’estensore di previlegiare testimonianze del passato e del presente più o meno degne di attenzione e soprattutto nel presente dal grande sviluppo del turismo di massa. La guida in esame è articolata in cinque percorsi, cioè in itinerari che evidenziano parti omogenee del tessuto urbano, scandite dai monumenti più significativi e dalle strade che ad essi conducono. Si rivolge adun visitatore interessato e attento che osserva la città dall’esterno e nell’interno di importanti monumenti quali chiese, palazzi e musei, mediante un linguaggio semplice ma efficace, dove il racconto storico artistico, sempre preciso e colto, viene arricchito da citazioni di artisti, da ulteriori riflessioni delle autrici e con aggiornamenti al presente. La guida è inoltre corredata nella parte introduttiva da un quadro storico, curato da Maurizio Villani, che dal periodo altomedievale giunge ai nostri giorni, con l’intento di collocare i cinque itinerari della guida nel corso della loro storia.

Francesca Zanardi Bargellesi,

presidente Amici dei musei