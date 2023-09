Si rompe un tubo in via di Mezzo. Squadre all’opera

Nella serata di lunedì il Comune di Cento ha dato la notizia via social di una importate rottura idrica in via di Mezzo. "Nel corso di un cantiere edile privato in via di Mezzo è stata inavvertitamente danneggiata una tubazione dell’acquedotto in gestione alla società Hera – scrive il sindaco Edoardo Accorsi –. Le squadre di Hera sono state attivate ed hanno provveduto a sezionare la linea dell’acquedotto, per poi procedere

alla riparazione".