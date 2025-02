Si scaglia con il martello contro i carabinieri

Fa scattare il braccialetto elettronico antistalking, uomo arrestato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale. L’altra sera i carabinieri della Stazione di Lido degli Estensi hanno arrestato un uomo per minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato a seguito dell’attivazione del dispositivo elettronico antistalking applicato all’individuo, già sottoposto al divieto di avvicinamento per reati in materia di violenza di genere. Gli accertamenti hanno poi evidenziato che il malfunzionamento era stato causato dallo stesso soggetto che aveva tentato di manometterlo. All’arrivo dei militari nella sua abitazione, l’uomo è stato trovato in stato di alterazione psicofisica dall’abuso di bevande alcoliche ed impugnando un martello ha iniziato a minacciarli, opponendosi al controllo. Nel corso delle fasi del fermo, uno dei carabinieri ha riportato delle lievi lesioni.

Dopo essere stato immobilizzato, l’arrestato è stato condotto presso la camera di sicurezza della Stazione di Ferrara, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio per direttissima di ieri mattina al termine del quale l’uomo è stato condotto in carcere.

Aveva commesso una rapina nel 2023, arrestato dai carabinieri. Ieri mattina i carabinieri della Stazione di Comacchio hanno arrestato un uomo in esecuzione di un ordine di carcerazione che era stato emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della procura della repubblica – Tribunale ordinario di Ferrara. L’arrestato deve scontare una pena di 2 anni e 3 mesi di reclusione per una rapina commessa nel giugno del 2023 a San Giuseppe di Comacchio ai danni di un supermercato.

All’epoca dei fatti, il reato era stato perpetrato con l’uso di un coltello. L’uomo, un cittadino italiano senza fissa dimora, è stato rintracciato nella città di Ferrara presso l’ex ospedale San Rocco al termine di un mirato servizio dei carabinieri di Comacchio. Dopo le formalità di rito, è stato portato nella Casa Circondariale di Ferrara a disposizione dell’autorità giudiziaria.