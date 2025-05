Si schianta contro un trattore. Gravissimo giovane motociclista

Un sorpasso azzardato, un mezzo agricolo che viaggia nella direzione opposta e l’impatto, tanto violento quanto inevitabile. Sono i contorni dell’incidente che, ieri pomeriggio a Dogato, ha visto protagonista un giovane centauro in sella alla sua moto di grossa cilindrata. Il ragazzo è stato sbalzato sull’asfalto e, dopo i primi soccorsi sul posto, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso tutti gli accertamenti del caso da parte dei carabinieri, rimasti impegnati a lungo per ultimare i rilievi e chiarire i contorni dell’incidente.

Un passo indietro. L’allarme è scattato poco dopo le 14. Siamo in via Ferrara, all’altezza di Dogato. Il motociclista, un 23enne di origine pachistana, stava percorrendo quel tratto di strada in sella alla sua moto, una Bmw 1.100, in direzione San Vito. All’improvviso, forse a causa di un sorpasso azzardato, il ragazzo avrebbe invaso la corsia opposta, sulla quale stava viaggiando il trattore condotto da un 54enne del luogo. Quando il centauro si è trovato davanti il mezzo agricolo, ormai era troppo tardi per fermarsi o sterzare. L’impatto è stato violento e il 23enne è stato scaraventato dalla sella sull’asfalto di via Ferrara.

La chiamata ai soccorritori è stata immediata. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Portomaggiore. Vista la gravità dell’incidente, da Bologna si è alzato in volo l’elisoccorso, atterrato pochi minuti dopo vicino al luogo dello scontro. Dopo le prime cure sul posto, il motociclista è stato caricato in elicottero e trasportato all’ospedale Maggiore del capoluogo emiliano, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono rimasti i carabinieri per ultimare i rilievi e ricostruire i contorni dell’ennesimo grave incidente che ha avuto come teatro le strade della nostra provincia.

f. m.