Si sente male al pronto soccorso. Anziana salvata dai sanitari

LAGOSANTO

Il tempestivo intervento di due operatori socio-sanitari prima, e del personale del 118 poi, ha permesso di salvare la vita di una signora anziana colpita da un improvviso malore. Il fatto è accaduto ieri mattina, all’ospedale del Delta di Lagosanto. L’anziana si trovava davanti alla porta d’ingresso della struttura sanitaria, dove era attesa per gli esami del sangue, e stava attendendo l’arrivo del figlio che stava parcheggiando l’automobile. Improvvisamente, la signora è crollata a terra. Proprio in quel momento, dall’ospedale stavano uscendo due operatori socio-sanitari che smontavano dal turno di notte: sono loro ad avere seguito le prime pratiche di rianimazione. Poi, sono giunti anche i sanitari del ‘118’ che hanno proseguito con il defibrillatore, le pratiche ‘salva-vita’. Fortunatamente la signora ha ripreso conoscenza. Dopo le prime cure in loco, la donna è stata caricata in ambulanza per il trasporto all’ospedale ‘Sant’Anna’ di Cona per ulteriori controlli e visite. La catena dei soccorsi ha funzionato, salvando di fatto la vita all’anziana: prezioso è stato il tempestivo intervento dei due operatori socio-sanitari e del personale del 118.