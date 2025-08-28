Si sfila a bordo piscina. Magia a Fossadalbero

Tutto è pronto per una serata all’insegna dell’eleganza, della bellezza e dello spettacolo, che si preannuncia tra gli eventi più affascinanti dell’estate. Oggi, nella suggestiva cornice del Castello di Fossadalbero, andrà in scena l’attesissima elezione de ’La Regina della Notte’, un appuntamento imperdibile organizzato dallo starman di Franco Casoni, figura ormai consolidata nel panorama degli eventi glamour, che nel recente passato ha visto le sue vincitrici approdare anche a trasmissioni televisive di grande successo, come ’Avanti un Altro’, in onda su Mediaset. Il cuore della serata sarà la sfilata delle miss, che si presenteranno al pubblico in eleganti abiti da sera e successivamente in costumi da bagno, in una passerella a bordo piscina che promette di lasciare il segno.

A firmare la linea beachwear è lo stilista Carlo Porta, noto per le sue collaborazioni di prestigio nel mondo della moda, tra cui anche con la storica maison di Gianni Versace. A giudicare le concorrenti, una giuria d’eccezione presieduta da Raoul Tulli, volto noto del ’Grande Fratello’, affiancato da Giuliano Giuliani, già protagonista di ’Uomini e Donne’, dalla storica miss Valentina Nicoletti, vincitrice di numerosi titoli, e dalla scrittrice Silvia Zaramella, che durante la serata presenterà anche il suo ultimo libro, aggiungendo una nota culturale all’evento.

La magia del luogo, l’atmosfera unica del castello e il fascino della piscina illuminata faranno da sfondo a una cena elegante, pensata per chi desidera vivere l’intera esperienza in un contesto esclusivo. Ma le sorprese non finiscono qui: a partire dalle ore 22, l’evento si trasformerà in una vera e propria festa, con l’apertura della zona disco, che renderà omaggio a uno dei templi della musica internazionale: il leggendario ’Studio 54’ di New York. Protagonista della serata sarà DJ Lorenz, artista affermato sulla scena musicale italiana, che ha animato alcuni dei locali più iconici, tra cui il ’Nuovo Mondo’ di Argenta, il ’Casbah’ di Lido delle Nazioni e ’Hobby One’ di Bologna. Una serata all’insegna dello stile, della musica e del divertimento, aperta a tutti coloro che vogliono lasciarsi conquistare dal fascino di una notte davvero speciale. Per prenotazioni o informazioni sull’evento, si consiglia di chiamare il numero 347 2289445.