Si spacciano per attori di ’Gomorra’. Truffatori incastrati dai militari

La creatività dei truffatori non conosce confini, anzi sconfina nella fiction. Uno dei ladri che hanno tentato il colpo in un’azienda tessile di Longastrino, si era spacciato per un noto attore del cast del film Gomorra per millantare conoscenze influenti. Ma il personale non ha abboccato, la coppia truffaldina è stata colta in flagranza dai carabinieri e denunciata all’autorità giudiziaria estense per il reato di tentata truffa e falso in concorso. Protagonisti due giovani campani, che hanno tentato il colpo nel Ferrarese nei giorni scorsi utilizzando uno schema ormai collaudato, che spesso balza agli onori delle cronache. I due hanno contattato una nota azienda di abbigliamento di Longastrino, spacciandosi per corrieri incaricati del ritiro di alcuni colli. Il personale ha fiutato il pericolo, non ha creduto allo stratagemma. I due truffatori campani non hanno fatto i conti con il personale dell’azienda che, conoscendo questo modus operandi, ha subito sospettato la truffa e ha avvertito i carabinieri. Così all’appuntamento per il ritiro della merce, i due giovani – muniti di furgone con targhe alterate e dotati di magliette e cappellini con i marchi dei più noti corrieri – ad attenderli trovato i militari delle stazioni di Longastrino e Santa Maria Codifiume, ai quali non solo hanno candidamente ammesso le loro intenzioni truffaldine, ma uno dei due fermati ha tenuto anche a presentarsi come noto attore del cast del noto film "Gomorra" del 2008.

f. v.