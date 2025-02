Si ’spegne’ la libreria Belriguardo: "Magari un giovane si farà avanti"

Dopo oltre quarant’anni di attività, la Libreria Belriguardo si appresta a chiudere definitivamente, lasciando un vuoto nel cuore di Ferrara e nel mondo del collezionismo librario. Francesco Magnani, attuale proprietario, ripercorre la storia della libreria, per comprenderne le ragioni della chiusura e scoprire quali prospettive si aprono per il futuro.

"La chiusura non è dovuta a difficoltà economiche," spiega Magnani, "ma alla mancanza di tempo. Ho un altro impiego in una casa d’aste internazionale e la gestione della libreria richiede un impegno costante: non solo nella vendita e nelle spedizioni, ma soprattutto nella ricerca e nell’acquisto di nuovi volumi. Senza il tempo necessario per curare questi aspetti, si perde oltre il 50% del lavoro".

Fondata negli anni ’80, l’attività di famiglia nasce come casa editrice specializzata in ceramica graffita. Nei primi anni 2000, di fronte alle difficoltà del settore editoriale indipendente, la famiglia decide di riconvertire l’attività in libreria antiquaria, con un focus su volumi pre-1800 e modernariato d’arte. "Fin dall’inizio abbiamo puntato sulla vendita online" racconta Magnani. "Ferrara non offre un mercato locale sufficiente per sostenere un’attività del genere, quindi ci siamo orientati al digitale".

La libreria ha sempre operato su appuntamento, permettendo ai clienti di visionare i libri prima dell’acquisto, ma la sua vera forza è stata l’e-commerce. "Abbiamo venduto libri per oltre 10.000 euro senza che il cliente li visionasse di persona, basandosi solo sulle nostre descrizioni e fotografie professionali. Questo dimostra che l’online è ormai la via principale per il nostro settore".

Ripensando ai momenti più significativi della sua attività, Magnani ricorda un episodio curioso avvenuto a una fiera del settore in Emilia-Romagna. "Era circa il 2010, eravamo in una fiera non particolarmente fruttuosa. Dopo due giorni con pochi risultati, un cliente con cui avevamo dialogato a lungo è venuto in sede e ha acquistato tutto il materiale che avevamo portato in esposizione."

Con la chiusura imminente, la libreria sta cercando un acquirente per il suo vasto inventario di circa 12.000 titoli ancora disponibili. "Ci sono due possibilità – spiega Magnani –. O un collega interessato ad ampliare il proprio catalogo, oppure – sarebbe la soluzione più bella – un giovane che voglia intraprendere questa attività".

La decisione di chiudere non è stata presa a cuor leggero. "È un’attività che richiede tempo, dedizione e cura. Mi piacerebbe che l’inventario trovasse una nuova casa, magari in una libreria emergente. Non voglio cedere il nome per ragioni sentimentali, ma sarebbe bello vedere questo patrimonio continuare a vivere".

Per chi sogna di lavorare nel settore, Magnani offre un consiglio: "Il commercio di libri antichi è una professione bellissima e stimolante, ma serve un piano serio. Non è un impiego da otto ore al giorno, è una passione che diventa lavoro. Se affrontato con il giusto spirito, può dare grandi soddisfazioni".

La chiusura della Libreria Belriguardo non impedirà al suo patrimonio culturale di continuare a vivere nelle collezioni private e negli studi di chi ha saputo apprezzarne il valore. Il futuro della libreria è ancora incerto, ma una cosa è certa: il suo amore per il libro antico resterà un’eredità preziosa per la città e per il mondo del collezionismo.