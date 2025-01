Si sporge dalla balaustra del primo piano. Alunno precipita, soccorso e portato a Cona

Tragedia sfiorata, ieri mattina, nell’atrio dell’istituto tecnico Copernico-Carpeggiani, dove un alunno di sedici anni è precipitato dal ballatoio del primo piano. Un volo di circa quattro metri, terminato sul pavimento del piano terra. Fortunatamente, nell’impatto il giovane non ha riportato gravi ferite: all’arrivo di docenti e personale scolastico, era dolorante, ma cosciente e vigile. Dopo i primi soccorsi a scuola, è stato trasportato all’ospedale di Cona dove verrà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

Il tutto è accaduto intorno alle 9.30. A quanto si apprende, il ragazzo era entrato in classe a lezione già iniziata e, poco dopo, ha chiesto di uscire. L’insegnante, accorgendosi che l’alunno era inquieto, ha deciso di seguirlo, ma non ha fatto in tempo a vederlo cadere. Il giovane, infatti, poco dopo essere uscito dall’aula si è affacciato alla balaustra del ballatoio e, forse sporgendosi troppo, ha perso l’equilibrio precipitando di sotto. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, oltre al 118 anche una pattuglia dei carabinieri e il preside Francesco Borciani. Il ragazzo è stato quindi caricato in ambulanza e portato in ospedale. Ha riportato diverse contusioni ma, a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Ancora da chiarire la dinamica e le ragioni all’origine dell’accaduto.