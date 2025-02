Si torna a ballare alla Sala 2000: questa stasera a partire dalle 21, torna l’atteso appuntamento della rassegna di ballo da camera e di gruppo “Vai col liscio”. "Un appuntamento che si rinnova mese dopo mese, sul quale vi sono sempre molte attese da parte delle persone che non vedono l’ora di partecipare – commenta l’assessore comunale alla Promozione del territorio, Michele Sartini –. Ad animare la serata sarà l’orchestra di Franciosi e Tassinati, mentre preparerà sfiziosità e bevande l’associazione Panarea2, che voglio ringraziare". Quindi, oggi non si terrà l’appuntamento con il cinema, la cui rassegna riprenderà invece nel pomeriggio di domenica 23 febbraio. L’ingresso alla Sala 2000 per Vai col Liscio sarà libero e gratuito per tutti.