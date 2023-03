Si torni presto a un confronto pacato e civile

Cristiano

Bendin

Anche per questo motivo, l’incontro di giovedì al Ridotto con questi due big ha richiamato un pubblico oltre ogni aspettativa. Al di là della personalità dei due (Casini, ex presidente della Camera e quasi inquilino del Quirinale; Franceschini deus ex machina della vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd), ad attirare tante gente è stata anche la voglia di politica, di buona politica. Per il senatore bolognese, l’incontro è stato l’occasione per presentare il suo ultimo libro, ricco di aneddoti e di riflessioni; per l’ex ministro della Cultura

(emozionato all’inizio, poi scioltosi nell’abbraccio di tanti ex Dc) anche l’occasione per tentare una riconciliazione con la sua città. Tra i due, il sindaco Fabbri, che politicamente sprovveduto non è ma

che appartiene a un’altra generazione e a un diverso credo, ha saputo ritagliarsi un ruolo da co-protagonista, rimarcando la propria diversità dai due campioni di misurato moderatismo. Quello spirito leghista della prima ora

(che nel 2019 fu votato dalla maggioranza dei ferraresi) che l’ha spinto a entrare a gamba tesa in una polemica con l’arcivescovo Perego sul tema dei migranti. Una polemica evitabile e intempestiva dato il clima teso nel Paese per la tragedia di Cutro (col ministro Piantedosi sotto attacco) e nel pieno dell’inchiesta cittadina sull’accoglienza. Ma che riflette l’animo primigenio della Lega e che, confesso, non mi ha sorpreso affatto. E’ da quando il Carroccio governa la città che mi domando quando sarebbe scoppiato uno scontro tra sindaco (che su sicurezza e immigrazione ha impostato parte della sua campagna elettorale) e vescovo (che sull’accoglienza ha costruito la sua vita sacerdotale e il suo impegno ecclesiale). L’auspicio è che si torni a un confronto civile - ecco la lezione di Casini e Franceschini - impostato su rispetto e ascolto reciproco anche se la si pensa in modo diverso. Quello che non ci fu quando un altro vescovo - Luigi Negri - fu oggetto di violenti attacchi per aver sollevato

(con termini forse sbagliati) il tema educativo dei giovani.