Si torni presto a un confronto pacato e civile

Cristiano Bendin

Ognuno è libero di pensarla come vuole su Pier Ferdinando Casini e Dario Franceschini, sul loro percorso politico, sui successi messi a segno e sugli errori commessi in carriere politiche lunghe e altalenanti. Ma su una cosa credo si possa essere quasi tutti d’accordo: entrambi provengono da un mondo in cui la politica era sinonimo di servizio, comunità, preparazione, confronto aspro ma civile, riconoscimento dell’avversario. Certo, forse aveva ragione Rino Formica, ministro dell’era Craxi, quando spietatamente sintetizzava che "la politica è sangue e merda". Ma della lezione di civiltà di Casini e Franceschini, nella politica di oggi, anche cittadina, c’è bisogno.