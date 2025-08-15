Sì, viaggiare. E’ boom: "Dalla Grecia agli States, estate con il segno più. Spiagge giù? Troppo care"

Borgo Leoni, Centro turismo viaggi, fino a poche ore fa c’era ancora un bel via vai. Il suono dei telefoni, clienti con gli occhi incollati al sogno stampato su un depliant. Il titolare dell’agenzia che apre le porte sul mondo, dall’Italia all’America, è Massimo Diolaiti. Il turismo, la sua vita. "Ho 58 anni, sono entrato nell’universo di valigie e aerei, prenotazioni, arrivi e partenze 37 anni fa", racconta. Sono molti e molto è l’entusiasmo della sua voce.

"I cittadini di Ferrara viaggiano, amano viaggiare, tanto. Una bella fortuna per l’economia, una bella fortuna anche per noi", spiega, la memoria ancora un po’ gravita verso l’anno zero del Covid, quando la metà più lontana era il divano di casa, il frigo, birre e stuzzichini a go go nella luce giallognola e fresca del reparto verdure. Si viaggia ancora quindi, mentre le spiagge soffrono per un turismo a macchie di leopardo, ad ondate, ombrelloni chiusi, ombrelloni aperti che bagnini, titolari di stabilimenti, associazioni di categoria fanno fatica a spiegare. Anche Massimo Diolaiti mette sul tavolo il suo perché. "Basta guardare ai numeri, ai costi. L’Italia sta diventando cara, molto più cara di altre località. Un esempio, un volo per alcune regioni del nostro paese, al sud, arriva a costare 600 euro. E senza offerte, senza sconti. Adesso per viaggiare fino a New York, la grande mela, gli Stati Uniti, ne spendo poco più di 800 grazie alle offerte infinite che ci sono. Ora si capisce perché i flussi del turismo hanno preso certe pieghe, certe direzioni". Fa un altro esempio. "I costi delle nostre spiagge – sfoglia un opuscolo – sono ancora più alti della Grecia e questo nonostante alcuni aumenti che sono stati fatti anche in quel paese straniero nell’ultimo periodo. La gente ha un budget, non naviga nell’oro e prima di spendere si fa un po’ di calcoli, mi sembra un ragionamento elementare". Vanno molto le Baleari, hanno fascino le crociere. "Ci sono ottime promozioni", dice. Bene anche il nord Europa, Islanda, Norvegia. E gli Stati Uniti. "Dopo un momento di smarrimento sono tornati sulla cresta dell’onda". Insomma, i ferraresi vanno un po’ ovunque, in tutto il mondo, anche nel sud est asiatico. "Costi e benefici, il motore dell’economia", la sua massima. E così le nostre spiagge languono un po’.

Simone Zannini ieri era in agenzia, Link tours, via Garibaldi, anche qui un bel giro di villeggianti alla ricerca della meta ideale. Che sua sorella, Silvia Zannini, ha già scelto e trovato. "Non risponde al telefono perché è in vacanza, in vacanza all’estero", precisa. Nella classifica anche qui spiccano la Grecia, le Baleari. "Dopo una flessione di nuovo forte la richiesta per volare negli States", conferma anche lui. Ad una scrivania una delle sue dipendenti, Erika, ascolta i desideri d’evasione di una ragazza, che vuole staccare un po’. Mete da sogno nelle copertine dei depliant. Mare azzurro che più azzurro non si può, ragazze in bikini che si rosolano su spiagge dorate. "Qualcuno, pochi per la verità, vola in Australia – precisa –. Forte la curiosità per il Giappone. I prezzi? È aumentato tutto, i voli, i soggiorni. Tra l’altro è sparita la possibilità di risparmiare, il last minute è stato azzerato. Non c’è più". E c’è chi, dopo aver prenotato, fa un salto in banca, per un finanziamento, risparmi ’bruciati’ per un posto al sole. L’estate non sta finendo, il conto in banca sì.

Mario Bovenzi