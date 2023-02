Si vota per le primarie Ecco i seggi a Copparo e nelle frazioni

Si terranno domenica le elezioni primarie del Pd per la scelta del nuovo segretario.

A Copparo si vota al Circolo Pd in via Mazzini dalle 8 alle 20. In questo seggio votano tutti coloro che risultano iscritti alle sezioni elettorali del centro di Copparo e i residenti di Gradizza e Brazzolo. I seggi nelle frazioni saranno invece attivi dalle 9 alle 12.30 al bar ‘La Piazza’ di Coccanile, al Centro sociale di Tamara, al campo sportivo di Saletta, al gazebo prezzo il Bar Ex Arci di Sabbioncello San Vittore e alla sede Cgil di Ambrogio.