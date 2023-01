"Si vuole fare cassa con i vecchi crediti"

"Niente tregua fiscale per i ferraresi, nonostante il Governo l’abbia prevista con la Legge di Bilancio. La Provincia vuole dire ‘no’ allo stralcio degli interessi e delle sanzioni sulle cartelle esattoriali fino a mille euro e vuole invece continuare a riscuotere i vecchi crediti per intero a scapito dei cittadini". Così il consiglieri del gruppo di centrodestra Terre Estensi, intervengono a fronte della convocazione della seduta di consiglio prevista per la giornata di domani. "Oggi il presidente della Provincia di Ferrara Padovani ha convocato, in tutta fretta con solo 24 ore di anticipo e senza alcun rispetto per i consiglieri sindaci e amministratori del territorio, una seduta di consiglio provinciale urgente, nella quale i consiglieri saranno chiamati ad esprimersi aull’esercizio dell’opzione di diniego allo stralcio di interessi e sanzioni sulle cartelle esattoriali, inferiori ai 1000 euro, notificate entro il 31 dicembre 2015, ossia avvalla l’intenzione della Provincia di fare cassa con i vecchi crediti"