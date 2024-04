Siamo al conto alla rovescia. Scatta la ‘Corsa della Bonifica’, atleti lungo le vie d’acqua

Si torna a correre lungo le vie d’acqua della bonifica. Domenica torna l’appuntamento podistico della ‘Corsa della Bonifica’, una corsa competitiva di 12,5 km e una camminata ludico-motoria di 7,5 km che si potrà fare anche con gli amici ‘a 4 zampe’. E’ la settima edizione del ‘Memorial Stefano Montori’ organizzato da Uisp comitato di Ferrara e il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con il contributo di partner privati. Un evento che avrà come punto di ritrovo lo storico impianto idrovoro di Baura, invece, la campagna ferrarese sarà lo scenario che accompagnerà podisti, camminatori e bambini. L’appuntamento è stato presentato ieri mattina a Palazzo ‘Naselli-Crispi ‘ presenti il vicepresidente del Consorzio di Bonifica, Massimo Ravaioli, la presidente provinciale Uisp, Eleonora Banzi, il vicepresidente dell’Avis provinciale di Ferrara, Andrea Tieghi, i rappresentati di Confagricoltura e Coldiretti, Gian Marco Duo e Riccardo Casotti. "Siamo arrivati alla settimana edizione – spiega Massimo Ravaioli – di un evento particolarmente caro al Consorzio che voglio ricordare è dedicato all’ex dipendente Stefano Montori, prematuramente scomparso. La corsa sostiene le iniziative di alcune Onlus attive sul territorio. Puntiamo molto sullo sport come portatore di benessere psicofisico e come volano per la promozione del territorio, del patrimonio architettonico del Consorzio anche da un punto di vista turistico". Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle 8, partenza alle 10 con la competitiva sulla distanza dei 12,5 km. Il percorso che toccherà oltre il centro di Baura, quello di Pontegradella e Malborghetto, per il ritorno all’idrovoro di Baura. A seguire la ludico motoria sulla distanza dei 7,5 km. Alle 10.05 partiranno le gare giovanili della mini podistica, con cinque categorie, suddivise per le diverse distanze 300-500-1500 metri. "La nostra associazione – aggiunge Eleonora Banzi – collabora con orgoglio alla manifestazione perché lo sport è un modo per conoscere e tutelare il territorio e godere di luoghi molto suggestivi anche per i turisti che partecipano. Ringrazio tutti i volontari che rendono possibili queste manifestazioni perché senza di loro sarebbe molto difficile realizzarle". Al termine il pasta party organizzato in collaborazione con il ‘Fienile di Baura’, il progetto d’integrazione sociale della cooperativa sociale Integrazione Lavoro.

Mario Tosatti