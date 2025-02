"Siamo al limite, era necessario muoversi prima"

"Siamo pronti ad andare dal prefetto", l’annuncio di Sara Conforti, consigliera comunale del Partito Democratico. "Avevamo presentato una mozione con una serie di punti che esaminavano la grave situazione che si è creata in via Arianuova e lanciavano alcune proposte. La nostra mozione è stata bocciata, andremo quindi direttamente dal prefetto Massimo Marchesiello per chiedere un suo intervento diretto. Ormai è stato perso troppo tempo, la sicurezza crediamo sia un tema bipartisan, un tema trasversale che dovrebbe interessare tutte le forze politiche".

Sara Conforti ci tiene a precisare che il titolare della discoteca College è del tutto incolpevole. "Abbiamo parlato con lui – aggiunge – e ci ha spiegato che sta facendo il possibile per quanto di sua competenza, telecamere, buttafuori. La loro parte la fanno. Tradotto, controllano quello che avviene all’interno del locale e davanti alla porta. Non possono essere ritenuti responsabili di quello che avviene lungo la strada, magari a centinaia di metri di distanza. Non intervenire in modo serio, con reali proposte equivale a lasciare solo il titolare del locale davanti all’emergenza degrado che c’è in quella strada". Emergenza che Conforti articola in una serie di aspetti che sono stati indicati proprio dai residenti di via Arianuova. "Nel fine settimana – precisa – si aggirano per le strade, dopo una certa ora, persone che cercano lo scontro, che vogliono litigare. Vengono danneggiate le auto, lungo i marciapiedi bottiglie di birra rotte, cassonetti rovesciati. La colpa di questa difficile situazione non può certo essere imputata alla discoteca. Ma servono risposte, risposte urgenti anche dopo il gravissimo episodio dell’altra notte".