"Siamo delusi, vigileremo sulle nostre istanze"

"Siamo delusi, ripartiremo con rinnovata determinazione". Nelle file del Movimento 5 Stelle c’è poca voglia di parlare. Il dato che esce dalle urne è negativo, con un consenso al di sotto della soglia di sbarramento del 3%. Il Movimento, quindi, non potrà eleggere nessun consigliere comunale nella prossima amministrazione. Un’analisi che, se rapportata al dato delle elezioni europee, dove il M5S aveva registrato un 6,55%, vede il risultato delle amministrative molto al di sotto delle aspettative. A commentare l’esito delle elezioni in maniera congiunta sono il coordinatore M5S, Paride Guidetti, il senatore e coordinatore del M5S per l’Emilia-Romagna Marco Croatti e il coordinatore regionale M5S Gabriele Lanzi. "Con rammarico – affermano – prendiamo atto dei risultati delle recenti elezioni amministrative, che non ci hanno visto ottenere la vittoria. Pur rispettando il verdetto delle urne, non possiamo nascondere la nostra delusione per l’esito. A Ferrara, infatti vince Fabbri con la sua lista al primo turno vedendo in calo tutti i partiti sia di destra che di sinistra rispetto alle europee, fagocitati dalla civica del sindaco. Dal nostro canto abbiamo condotto una campagna elettorale con impegno e dedizione, presentando un programma concreto e orientato al benessere della nostra comunità. Purtroppo, il messaggio non è stato recepito nella misura che speravamo".

Paride Guidetti si è poi soffermato anche sulle ‘frizioni’ interne con lo strappo di Tommaso Mantovani, consigliere comunale uscente. "Nel prendere atto del voto delle amministrative – ha ricordato –, ripartiamo da zero e contiamo sulle nuove adesioni di diversi giovani". Il M5S poi ringrazia i propri elettori: "Il loro sostegno è stato fondamentale e ci spinge a continuare a lavorare con passione per il futuro. Continueremo a vigilare e a impegnarci affinché le istanze che abbiamo portato avanti durante la campagna non vengano dimenticate. Il nostro impegno per la comunità rimane fermo e determinato, convinti che il nostro contributo sia ancora necessario e importante. Rinnoviamo infine il nostro augurio di buon lavoro agli eletti, auspicando che operino nell’interesse di tutti i cittadini e con il massimo senso di responsabilità".

Mario Tosatti