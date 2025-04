"Siamo in corsa per il finanziamento alle medie"

Dice il proverbio: chiusa una porta, si apre un portone. È proprio il caso di dirlo per quanto riguarda la palestra scolastica delle medie di Bondeno, che presto potrebbe vedere corposi interventi di miglioria tecnica e strutturale per quasi 500 mila euro di fondi europei. La storia è semplice: nel 2022, il Comune aveva candidato a un bando del Pnrr gli interventi alla palestra di miglioramento impiantistico, di rifacimento del parquet e di adeguamento sismico al massimo grado di sicurezza. Pur essendo risultata tra le opere ammesse, non ottenne i fondi europei, classificandosi di un soffio fuori dalla graduatoria regionale delle opere finanziate. "Adesso, però, abbiamo aderito alla manifestazione d’interesse promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per tentare di aggiudicarci le nuove risorse comunitarie a valere sul Programma Operativo Complementare al PON “Per la Scuola” – chiarisce il sindaco, Simone Saletti –. Il Mim ci ha infatti comunicato che, a seguito di scorrimento della graduatoria originariamente approvata, il progetto delle scuole medie di Bondeno rientra tra le opere finanziabili: aderendo alla manifestazione di interesse, attendiamo con fiducia l’esito dell’istruttoria ministeriale, che potrebbe portare un ulteriore ottenimento di risorse da fonti sovracomunali".