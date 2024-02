Siamo nati per camminare. Campagna per la mobilità

Torna “Siamo nati per camminare”, la campagna per promuovere la mobilità pedonale e sostenibile sui percorsi casa-scuola rivolta a bambini e genitori delle scuole primarie di tutte le città dell’Emilia-Romagna. Tutte le classi delle scuole primarie di Ferrara sono invitate ad aderire all’iniziativa. Per iscriversi è necessario compilare entro sabato 9 marzo il modulo.

Le due settimane del concorso “Siamo nati per camminare...e muoverci sostenibili” si terranno dall’8 al 19 aprile, in queste due settimane tutti i bambini saranno invitati ad andare a scuola con mezzi sostenibili e a registrare giornalmente la modalità utilizzata.

Ciascuna classe dovrà registrare le modalità di spostamento giornaliere adottate dai bambini durante la settimana sul tabellone messo a loro disposizione. Successivamente l’insegnante dovrà riportare i dati nella piattaforma che verrà messa a disposizione per l’elaborazione. Per permettere una valutazione rispetto a una situazione esistente i bambini dovranno dichiarare, a inizio settimana, le abituali modalità utilizzate per arrivare a scuola che verranno registrate nella prima riga del tabellone.

Le due classi vincitrici che avranno ottenuto i migliori risultati, sia in termini di miglioramento che in termini di valore assoluto, riceveranno un buono acquisto da spendere presso una libreria cittadina e alcuni gadget per gli alunni.

Il focus tematico di quest’anno, “Scopriamo la nostra casa” parte dalla considerazione che la casa e la scuola siano i luoghi di riferimento dei nostri bambini. È lì che passano gran parte della loro giornata. Ma sono luoghi chiusi. Per crescere i bambini hanno bisogno di vivere all’aperto nello spazio pubblico. Ecco perché SNPC 2024 intende offrire loro un’occasione di muoversi e scoprire il loro quartiere, sentendosi a casa.

Tutti noi, infatti, sappiamo quanto sia importante per i bambini spostarsi in modo attivo, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Camminare, correre, andare in bici sono attività fondamentali per la loro crescita e benessere. I bambini hanno bisogno anche dello spazio pubblico, di poterlo percorrere, esplorare, utilizzare come ambiente che li aiuti a sviluppare la loro autonomia e fiducia nelle proprie capacità. Le classi aderenti alla campagna saranno inoltre invitate, se vorranno fare questa attività supplementare, a produrre una mappa parlante su supporto a scelta. Una rappresentazione del proprio quartiere attraverso lo sguardo dei bambini e delle bambine per cogliere i luoghi, i passaggi e gli angoli più interessanti, curiosi e divertenti dell’area intorno alla scuola, nel quartiere o nel paese.