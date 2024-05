Siamo Poggio, Francesca Bergami critica il centrodestra locale per mancanza di continuità e equità

Continua l’operazione verità di Siamo Poggio con la candidata Francesca Bergami che parla di un "centrodestra che propone una continuità che non vogliamo". Prosegue quella che di definisce ‘l’operazione verità’ di Siamo Poggio, che in questi giorni sta distribuendo nuovo materiale informativo. "Ci proponiamo di far luce su affermazioni e comportamenti che non sono esattamente ciò che appaiono – spiega la candidata sindaca Francesca Bergami –. A fronte dei temi toccati nei tre volantini che stiamo distribuendo, arriviamo alla conclusione che non è certo quella che ci offrono la continuità che vogliamo". Ed entra nello specifico. "Partiamo dalla natura stessa dello schieramento di Garuti, chiaramente di centro destra – spiega –. Sì, perché una lista civica dovrebbe essere civica, senza avere candidati ufficialmente presentati da un senatore di Fratelli d’Italia. E anche il programma elettorale non è esente da incoerenze: la giunta uscente dice di essere attenta alle persone, eppure nella proposta per i prossimi cinque anni non si parla di scuola, giovani, famiglie, anziani e commercianti. Ancora, per chi si dice competente nel progettare risulta un’autentica contraddizione inserire solo punti legati all’ordinaria manutenzione". E riflette. "Il centro destra – conclude Francesca Bergami – non brilla neppure per equità nei confronti dei volontari e crediamo che la continuità potrebbe danneggiare il tessuto associativo".

l.g.