"Siamo preoccupati, servono le telecamere"

Preoccupazione e la richiesta di installare telecamere. È il sentimento che si respira in piazza Cortevecchia, dove un nastro bianco-rosso delimita ancora l’area incendiata davanti al ristorante Bisboccio. Alcuni passanti si soffermano ad osservare incuriositi la parete esterna annerita e gli scheletri degli ombrelloni sotto ai quali c’erano tavolini e sedie. Uno scenario che nessuno vorrebbe vedere in una zona centralissima della città. Residenti e attività sono rimasti attoniti di fronte a quanto successo.

Tra le attività presenti in piazza Cortevecchia c’è preoccupazione per quanto accaduto l’altra notte. Nicola Pasello, titolare dell’edicola, non fa eccezione. "Un fatto del genere non era mai successo in questa zona – osserva –. È incredibile. Ora è importante capire se si sia tratto di un fatto isolato, ma ciò non toglie che ho paura anche per la mia attività. Forse ci vorrebbe una maggiore vigilanza con alcune telecamere".

Poco distante si trova la macelleria di Umberto Paltrinieri. "Siamo davvero molto dispiaciuti per quanto successo e siamo solidali con il proprietario – afferma –. Non siamo particolarmente preoccupati, chiaramente attenti e consapevoli del lavoro delle forze dell’ordine. Una cosa certa è che se ci fossero delle telecamere su questa piazza sarebbero un buon deterrente per arginare atti come quelli successi l’altra notte".

Tra le attività storiche di Cortevecchia il negozio di abbigliamento ‘Neno’ dove il titolare Andrea Andreasi appare tranquillo. "Sono fatti da condannare e dispiace fortemente, tutto inspiegabile – commenta –. Posso dire di non essere molto preoccupato: è chiaro però che l’attenzione verso quanto accaduto deve essere alta. Si tratta di una piazza centrale e molto in vista, magari il posizionamento di alcune telecamere sarebbe auspicabile, anche per un maggiore controllo".

Saulo Tassoni, titolare del negozio di ortofrutta a due passi dal Bisboccio, si sofferma sull’origine dell’incendio. "Un fatto molto grave, si tratta di capire il perché di tutto ciò – spiega –. C’è un po’ di preoccupazione ed esprimo solidarietà al titolare del ristorante. Sarebbe buona cosa che la zona fosse dotata di telecamere, così come avevano annunciato quando sono iniziati lavori. Sarebbero un buon deterrente contro gli atti vandalici".

Mario Tosatti