"Siamo stanchi del cantiere infinito di via Mazzini"

Piazza Garibaldi e la riqualificazione del centro di Argenta continua a far discutere. Dopo FdI e Lega, anche Argenta Rinnovamento fa sentire una voce critica. "Il sindaco Andrea Baldini ha recentemente ricordato che da cinque anni sta investendo sul centro del capoluogo e questo è senz'altro vero – afferma Gabriella Azzalli (nella foto), capogruppo della lista civica e candidato sindaco – visto che risulta perennemente bloccato da un cantiere permanente. Ma invece dei vantaggi promessi, sono arrivati solo disagi per tutti. In primo luogo per i cittadini che sono costretti a confrontarsi con una viabilità cervellotica e con difficoltà che per alcune categorie (anziani e disabili) si rivelano insormontabili, e più ancora per i commercianti che a tutto questo aggiungono i mancati incassi dalle loro attività. Si tratta di famiglie che si impoveriscono a causa di una amministrazione sprovveduta che non mantiene quanto promesso. Questo ultimo cantiere, peraltro resosi necessario per la difettosa esecuzione dei lavori precedentemente realizzati, doveva partire al termine della fiera, ma è stato avviato 40 giorni dopo e ora rischia di compromettere l'agognata fase degli acquisti natalizi". Secondo Azzalli in questo senso, Baldini è perfettamente in linea con il suo predecessore Fiorentini, il quale sarà ricordato per avere buttato un milione di euro (non suoi) per rifare una piazza che, a dispetto del fantasmagorico progetto, è rimasta pressoché identica e che resta quasi inutilizzata, dato che la maggior parte degli eventi si svolge nella piazza del mercato". Ne consegue che "il minimo che oggi il Comune possa fare è individuare misure di ristoro per i commercianti danneggiati dai lavori e per questo risulta quanto mai opportuna la proposta, proveniente dalla Lega, di azzerare la Tari, ma ciò che manca è una visione d'insieme. Il commercio viene visto esclusivamente come un settore da mungere con tasse rifiuti scandalose, quando invece avrebbe bisogno di una politica fatta di finanziamenti per progetti innovativi e per imprese di giovani, di corsi di formazione per commercio e artigianato, insomma di promozione e di sostegno, anche economico mediante sgravi e contributi. Ma sopra ogni altra cosa, ci sarebbe bisogno di un'amministrazione efficiente, in grado di rapportarsi con le categorie produttive con puntualità e senso di responsabilità".