’Siamo tutti degli hikikomori’. Toponi a caccia della riconferma

CENTO

"Siamo come hikikomori’ è il titolo del carro con cui i Toponi, campioni in carica rilanciano la sfida nella competizione del Cento Carnevale d’Europa, quinti a sfilare domenica 28 gennaio. "Abbiamo scelto questo soggetto perché da anni lavoriamo sulla provocazione dal punto di vista sociale – dicono Nicola Fregni e Andrea Tassinari - Il problema delle persone che oggi tendono ad isolarsi dal mondo esterno per la forte pressione che vivono su di sé, coinvolge tutti e abbiamo scelto di svilupparlo in allegoria. Quello degli Hikikomori è un problema attuale ma meno noto di giovani giapponesi che non riescono a sostenere il peso della vita che c’è al di fuori della loro stanza, ma pensiamo che sia un problema che, seppure in misura ridotta, ci coinvolga tutti". Lo sguardo al futuro. "La grande caratteristica è che sarà un carro movimentato da un software che coordina i movimenti abbinati alle musiche, per avere più armonia ma anche sicurezza – svelano – E’ utile anche perché i carri sono sempre più grandi, a incastro e a volte abbiamo pochi centimetri tra una e l’altra. Abbiamo voluto innovarci anche in questo ambito". Creando la magia. "Al centro del carro c’è una figura esotica che rappresenta l’hikikomori – spiegano - circondato da una gabbia di maschere che rappresentano le aspettative sociali che si avvertono e sullo sfondo l’enorme cane leone che toccherà i 15 metri d’altezza, che quando compare fa cadere la prigione. E’ qui che l’hikikomori inizia a mostrarsi e nascondersi al pubblico, in una sorta di danza". E come punto di forza indicano il grande gruppo che si è formato. "Ai giovani cerchiamo di insegnare quest’arte impegnandoli in qualcosa", concludono.

l.g.