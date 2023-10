"Siamo vicini ai familiari, grazie a tutti i soccorritori"

"Rinnovo il mio cordoglio e la mia vicinanza ai familiari di entrambe le persone decedute a seguito dello scoppio. Grazie ai soccorsi, e in particolar modo ai vigili del fuoco e alla protezione civile, per il repentino intervento e il lavoro di ricerca e messa in sicurezza dell’area. Sono momenti tristi per tutta la comunità. Attendiamo di capire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Il nostro pensiero e le nostre preghiere sono per i due anziani deceduti". Sono le parole del sindaco Alan Fabbri, appresa la notizia delle due vittime a seguito di un’esplosione in un’abitazione di due piani al civico 109 di via Argenta, tra i paesi di Monestirolo e San Nicolò, al confine tra i territori comunali di Ferrara e Argenta. Sul posto, già da sabato sera, era presente il vicesindaco Nicola Lodi, che ha seguito direttamente le operazioni di soccorso. Anche da parte sua giunge il "cordoglio e il profondo dolore per quanto accaduto" e il ringraziamento ai soccorritori: "Sono momenti drammatici – ha affermato il vicesindaco –. Per tutta la notte vigili del fuoco e protezione civile, con grande dispiegamento di uomini, hanno operato sfidando il tempo. Purtroppo l’impatto dell’esplosione è stato fatale, tanto da essere sentito anche a grande distanza". Il numero due della giunta è rimasto sul posto per tutta la mattina, ad assistere ai lavori di ricerca, purtroppo conclusi intorno a mezzogiorno con il recupero del secondo corpo.