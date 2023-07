Siccità 2022, in arrivo indennizzi per 17 milioni di euro

Gentile lettore, è dell’altro giorno la notizia che sono in arrivo ben 17 milioni di euro a titolo di risarcimento s per le quasi 1.400 imprese agricole che hanno presentato la domanda di indennizzo danni a seguito degli effetti devastanti della siccità che nel 2022 si è abbattuta sui campi e sulle coltivazioni agricole. A renderlo noto è stata la Coldiretti dell’Emilia Romagna, sottolineando come la presentazione delle domande abbia permesso il calcolo del contributo ammissibile che ammonta a oltre 52 milioni di euro per le imprese emiliano romagnole. Attenzone, però: i fondi permetteranno di liquidare il contributo richiesto dalle imprese danneggiate per una percentuale di oltre il 33%. C’è poi la questione dei tempi: "Auspichiamo che le risorse che sono state attribuite all’Emilia-Romagna per il sostegno alle aziende danneggiate dalla siccità del 2022 – ha detto il direttore regione di Coldiretti Emilia Romagna Marco Allaria Olivieri – possano essere liquidate quanto prima per dare un concreto segnale alle imprese colpite". "Liquidare rapidamente le aziende che hanno perso i raccolti è fondamentale – ha concluso Olivieri – come è stato per le calamità passate, come lo è ora per la siccità del 2022 e come dovrà necessariamente essere per tutte le catastrofi che si sono abbattute sulla nostra Regione nel 2023, dalle gelate primaverili, all’alluvione fino alle ultime grandinate".