Siccità e piene, ecco la soluzione: "Un impianto da 68 milioni di euro"

E’ stato presentato ieri a Stellata, negli spazi dell’impianto Pilastresi alla presenza di circa trecento invitati tra amministratori pubblici, tecnici e dirigenti di associazioni agricole, il nuovo impianto idrovoro "Cavaliera", un’opera del Consorzio della Bonifica Burana da quasi 70 milioni di euro finanziata da P.N.R.R., Italia domani piano di ripresa e resilienza, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Regione Emilia-Romagna. Si tratta di un’opera a servizio di un’area di 324.000 ettari di territorio in cui vivono 335 mila abitanti tra le province di Modena, Ferrara e Mantova. "Una rivisitazione degli impianti deputati al controllo della sicurezza idraulica, alla salvaguardia dalle alluvioni e ad una sempre maggiore efficienza in termini di contributo irriguo a fronte di periodi sempre più prolungati di siccità – ha dichiarato Francesco Vincenzi, presidente del Consorzio della Bonifica Burana – non era più ritardabile. Grazie alle risorse del Pnrr sarà dunque messo in atto un concreto riallineamento tra il territorio e l’assetto di bonifica deputato alla sua salvaguardia e valorizzazione". "La soluzione progettuale che abbiamo individuato nel Cavaliera – ha spiegato Cinalberto Bertozzi, direttore del Consorzio – prevede la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento con potenzialità di scolo fino a 60 m³/s da costruirsi in località Malcantone. A conclusione dell’opera, la portata idraulica che potrà essere scaricata nel fiume Po sarà complessivamente di 100 m³/s. L’opera sarà dotata di un sistema di 12 pompe e di una serie di opere di viabilità locale e due ponti. Il termine dei lavori è previsto per il 30 marzo 2026". "È la più importante opera di bonifica che viene realizzata in regione negli ultimi decenni – ha commentato Stefano Bonaccini, presidente della Regione –. Un’opera strategica non solo per far fronte alla siccità ma soprattutto per la sicurezza del territorio nei momenti di piena". Sono intervenuti alla cerimonia il sidnaco Simone Saletti, Angelica Catalano, della direzione generale per le infrastrutture idriche, Alessandro Bratti, segretario generale dell’autorità di bacino del Po, Massimo Gargano, direttore generali di ANBI, Attilio Toscano, Docente di Idraulica all’Università di Bologna e Galeazzo Bignami, Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, coordinati dal giornalista Andrea Gavazzoli.

Lauro Casoni