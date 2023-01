"Siccità e Po, le priorità da risolvere"

"L’emergenza idrica e la salvaguardia del fiume Po, come hanno dimostrato i drammatici mesi dell’estate 2022, sono tra le prime a dover essere affrontate con concretezza e massima urgenza", così interviene Fabio Bergamini (nella foto), consigliere della Lega in Regione. "Sostenere e promuovere il progetto di efficientamento energetico – prosegue –, transizione ecologica e azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici del polo industriale e tecnologico di Ferrara, come possibile modello virtuoso di mitigazione dell’impatto ambientale degli insediamenti industriali del territorio regionale".

L’intervento del consigliere con una risoluzione in Regione, testo che ricorda come "il progetto di efficientamento energetico, transizione ecologica e azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici del polo industriale e tecnologico di Ferrara prevede il completamento di sei interventi, oggetto di una relazione redatta dal servizio qualità ambientale adattamento climatico del Comune di Ferrara e già all’attenzione dell’assessorato alle attività produttive e dell’assessorato all’Ambiente della Regione Emilia Romagna". Da qui la risoluzione per impegnare la giunta regionale "ad approfondire, attraverso gli uffici competenti, la relazione tecnica che riguarda la progettazione in oggetto, fornita dal Comune di Ferrara, e condividere con i promotori una valutazione in termini di aderenza agli obiettivi regionali di sostenibilità ambientale". Bergamini chiede che la giunta "preveda nuovi bandi, utili a canalizzare fondi e investimenti volti al contrasto dello spreco idrico e all’emergenza siccità e rivolti in particolare agli insediamenti industriali, in coerenza con i criteri di sostenibilità ambientale".