Siccità, lotta senza quartiere Sul Po il Mose contro il sale, due regioni fanno squadra

di Mario Bovenzi Un modello dal quale partire c’è. La barriera per fermare la risalita del cuneo salino realizzata alcuni anni fa a Scardovari (Rovigo), lungo un ramo del fiume Po. Quella struttura è stata superata dai tempi. Quando venne progettata venne presa come riferimento una portata minima del Po nella sezione di Pontelagoscuro non inferiore ai 450 metri cubi al secondo. E’ arrivata la siccità, il clima è impazzito, nei campi i trattori sollevano la polvere, sempre meno acqua passa sotto i ponti e quella portata è diventata un miraggio. Ormai da anni sempre a Pontelagoscuro in alcuni periodi il livello si è inabissato sotto il valore di 200 metri cubi al secondo. Un prototipo, il futuro. La barriera antisale verrà realizzata sul Po di Pila (Veneto), progetto che potrebbe andare in parallelo con la creazione di un’altra barriera sul tratto del Po di Volano che attraversa la nostra provincia. Un piano ambizioso se andrà in porto, che porterebbe alla collaborazione tra due regioni – Emilia Romagna e Veneto – e due consorzi di bonifica. Il consorzio Delta del Po (direttore Giancarlo Mantovani, vice l’ingegnere Rodolfo Laurenti) e il consorzio di bonifica Pianura di Ferrara (presidente Stefano Calderoni, direttore Mauro...