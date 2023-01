Siccità, stop a stili di vita insostenibili

Adriano

Facchini *

Parlare di siccità in pieno inverno ed in un territorio che possiede oltre tremila chilometri di canali, che in parte è sotto il livello del mare e nel quale l’acqua è sempre stato un grave problema per gli effetti di un suo eccesso, potrebbe sembrare perlomeno curioso. Stiamo però assistendo, anche in provincia di Ferrara, alla più grande siccità degli ultimi 500 anni.

Un tema importante, la siccità, su cui riflettere con molta attenzione, anche e soprattutto in questa nostra provincia che per dimensioni e diversificazione colturale è forse la più importante d’Italia.

Anche a Ferrara, come nel resto dell’Italia, che ha una rete idrica da colabrodo, la prima ad essere messa in ginocchio è e sarà l’agricoltura. Dopo l’ennesimo record di siccità registrato nel 2022, abbiamo pensato di fare una breve carrellata sulle più forti crisi idriche degli ultimi cinque secoli. Si hanno notizie di una eccezionale aridità dal novembre del 1539 all’aprile del 1540, con una assenza assoluta ed un conseguente prosciugamento dei fiumi e dei pozzi. Trascorsi quasi 80 anni, nel 1616, primavera ed estate non furono bagnate da alcuna goccia di pioggia e solo 125 anni dopo, una simile siccità primaverile si è ripetuta al seguito di un lunghissimo e rigido inverno. Si attraversano poi oltre 150 anni prima di giungere ad una delle più gravi siccità per l’intera Europa, quella del 1893, per poi entrare nel XX secolo con almeno una ventina di periodi aridi caratterizzati da temperature elevate e di sempre più lunga persistenza. Nel XXI secolo le siccità si stanno ripetendo ogni anni e con sempre nuovi record. Il problema della crisi idrica si è aggravato nel tempo anche a causa dell’incremento demografico e di una urbanizzazione spinta a cui si è poi aggiunto un selvaggio inquinamento ambientale.

Gioca a sfavore di questo già complesso quadro, anche la maggiore richiesta individuale di acqua. La specie umana sembra ormai al capolinea della sua breve storia (poco più di 2 milioni di anni) per autoestinzione causata da un modello di vita non sostenibile.

*agronomo e studioso

di scenari futuri