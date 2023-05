Siccità, tregua sul Grande Fiume Il Po si è alzato di due metri, un’onda di detriti nella corrente

di Mario Bovenzi

Aveva sei anni nel novembre del 1951 quando il Po ruppe gli argini a Malcantone (Occhiobello). Erano le otto di sera, 14 novembre. E il fiume invase la pianura. Oltre un centinaio furono i morti. Oltre 1000 chilometri quadrati le terre inondate. Centottantamila gli sfollati. Venne chiamata la grande alluvione. Paolo Fantinati ricorda, lungo la riva, davanti a lui il fiume diventato di nuovo imponente. Una massa d’acqua scura per il fango e la schiuma, che trascina tronchi, qualche ramo, che sembra allontanare l’ombra lunga della siccità. Si declina al passato la memoria mentre Fantinati, socio di Arci pesca, sorveglia il pontile lì sotto. "Ero qui anche alle due di notte, il fiume corre bene adesso, sono venuto a vedere cosa succede. Per adesso è tutto sotto controllo, porta solo detriti, ramaglia", dice. Tanti anni fa aveva trovato rifugio, lui ancora bambino, con la sua famiglia in una barca legata agli alberi, coperta con un telo. "Abitavo a Salvatonica, dove c’è il cavo Napoleonico", sottolinea con un pizzico d’orgoglio quasi a rimarcare le origini che portano non tanto lontano, una manciata di chilometri, a quella frazione di Bondeno. Non è tanto lontano da quello spicchio di fiume è Alessandro Andreotti, segretario della società Canottieri Ferrara, quasi un’istituzione per chi sul fiume ci vive e magari è anche un po’ innamorato. Con il binocolo scruta dalla riva lontano, dove le lenti portano lo sguardo. L’Isola Bianca è ormai sparita. "Fino all’altro giorno era ben visibile", precisa. Adesso nel filo della corrente resta qualche pianta all’improvviso finita sott’acqua, di quella distesa di sabbia simile ad una duna non si vede più nulla, appena un angolo che si fonde alla riva. "Dobbiamo rimuovere tutto", afferma Andreotti, piegato su una lunga asta di ferro che serve per allontanare quella montagna di detriti che si è accumulata attorno alle chiglie delle barche. Schiuma e fango hanno trasformato il volto di quell’ansa che l’altro giorno – appena alcune ore fa – boccheggiava. "E’ salito già di un metro e mezzo – fa i conti, mentre la corrente trascina via quella massa di rami – nelle prossime ore il livello crescerà di altri cinquanta centimetri. Una boccata d’ossigeno per il fiume, per tutta la pianura". Una boccata d’ossigeno – quella pioggia torrenziale – che in due giorni ha causato allagamenti, morti. "In questo momento – il consiglio dettato dall’esperienza e dalla prudenza – è meglio che le barche di piccole dimensioni restino attraccate, la corrente è forte. Non bisogna stuzzicare il Grande Fiume". Ogni quattro o cinque ore il personale della società canottieri controlla che le barche siano ben ancorate, in sicurezza. "Veniamo qui anche la notte, facciamo un giro per verificare che tutto sia in ordine", precisa. Conosce vita, morte e miracoli del fiume anche Oscar Davì, 53 anni, titolare de ’Il Pontile’, sull’altra sponda, quella di Santa Maria Maddalena. "Siamo qui da 30 anni, un bel traguardo – dice –, faremo i fuochi artificiali per festeggiare. Siamo già ad un livello superiore al metro e mezzo, crescerà ancora. Dopo un 2022 drammatico per la siccità possiamo dire che quest’anno siamo partiti meglio. E’ piovuto, è piovuto molto". Una pausa, poi. "Il fiume comunque non è ancora alto – avverte –. Quando ci sono le piene arriva a coprire il parcheggio". E indica la sommità dell’argine, dove è ferma un’auto con due ragazzi che hanno ’marinato’ la scuola. "Due giorni di pioggia, sono morte due persone. Qualcuno dovrebbe farsi qualche domanda, chiedersi cosa è successo", dice ancora. In arrivo, dopo questa pausa di sole, ci sono altre piogge. Ha fatto il suo giro di 20 chilometri in sella alla bicicletta Stefano Roveggio. Anche lui si è fermato lungo la riva per dare un’occhiata al fiume, che appare ora come non si vedeva da mesi. "Qualche giorno, le temperature che salgono di nuovo. E saremo ancora qui a parlare di siccità, del Po in secca, delle isole di sabbia nella corrente". Che, nel frattempo, corre, corre veloce.