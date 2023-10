Sicurezza, a Terre del Reno la nuova caserma dei carabinieri. Era stata distrutta dopo il sisma

TERRE DEL RENO

Giornata di festa e di valori ieri a Terre del Reno dov’è stata inaugurata la caserma dei carabinieri, ricostruita dopo che il sisma ne aveva richiesto l’abbattimento, e intitolata al carabiniere Alfonso Mascellani, renazzese insignito della medaglia d’argento al valor militare alla memoria. Una cerimonia che ha visto radunarsi al PalaReno e poi alla caserma, sindaci, autorità militari, associazioni ma anche i ragazzi della scuola, il tutto accompagnato dalla prestigiosa Fanfara della scuola marescialli e brigadieri di Firenze. "Il ritorno dei nostri carabinieri è per noi il riconoscimento della centralità e dell’importanza del nostro territorio, il coronamento di un nostro sentito e inseguito progetto – ha iniziato il sindaco Roberto Lodi - è soprattutto la testimonianza di una eccezionale attenzione posta dallo Stato alla comunità che rappresento. Un bel lavoro fatto in sinergia e operosità tra enti che rivede qui i carabinieri per il 180° anno". Poi il comandante provinciale Alessandro Di Stefano ha sottolineato l’impegno dell’Arma. "Sono i carabinieri delle Stazioni a racchiudere i più autentici valori che da sempre identificano i nostri militari: empatia, correttezza, lealtà, vicinanza, supporto determinando la stima della popolazione – ha detto il colonnello – le Stazioni sono l’espressione più autentica della presenza dello Stato in un territorio, presidio di legalità, centri di ascolto, di consiglio. Noi ci saremo sempre". Nel suo intervento, invece, il prefetto Massimo Marchesiello ha parlato anche di cambiamenti nella struttura dei festeggiamenti del 4 novembre. "Per il rischio attentati – dice - perché la presenza di forze armate può essere rischiosa ed è un paradosso. Tornando a oggi, per i ragazzi è un momento importante e li invito a vistare la Stazione, un punto di riferimento importantissimo". E’ del comandante interregionale Carabinieri "Vittorio Veneto" il messaggio al Comandante di stazione Rocco Rago. "Lei è destinatario della stima del territorio – ha detto il generale Maurizio Stefanizzi – da oggi lei e i suoi colleghi siete ancora più responsabilizzati perché si può e si deve fare ancora meglio". Tra i tanti, presente anche il comandante della Legione "Emilia Romagna", la consigliera regionale Marcella Zappaterra, il generale Massimo Zuccher e madrina, Annamaria Mascellani , nipote del carabiniere al quale è stata intitolata la caserma, ucciso nel 1916. "Sono commossa perché il nonno non l’ho conosciuto, non sapevo nulla e in casa non se ne parlava – ha detto – così ho potuto conoscere un pezzo della storia della mia famiglia. Ora c’è una memoria eterna di lui".

Laura Guerra